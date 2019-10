Ze StarDance vypadli Fridrichová a Kohout

Jako první tančili tango Nora Fridrichová a Jan Kohout. „Mně se to líbilo více než mnulý týden, viděla jsem řadu technických chyb, ale líbil se mi váš výraz,” uvedla Tatiana Drexler. „Noro, vaše obava z kostýmu byla zbytečná, vypadáte nádherně,” řekl Jan Tománek. Pár obdržel celkem slabých 24 bodů.

Radka Třeštíková a Tomáš Vořechovský zatančili waltz. „Já jsem si za vás oddechl, minulý týden se mi to nelíbilo vůbec a dneska to bylo přirozené, waltzové a velmi elegantní,” konstatoval Jan Tománek.

Tango tančili Xindl X a Markéta Dostálová. „Vy jste úžasný, všichni o vás řikají, že vám to půjde, když to bude dramatické. A měli pravdu,” podotkla Tatiana Drexler. „Těžká váha, ale velmi dobře zatančené tango, rytmicky, pocitově,” dodal Zdeněk Chlopčík.

Gabriela Koukalová a Martin Prágr zatančili cha-chu a zazářili. „Gabrielo, vy pro mě máte největší potenciál, já se na vaše vystoupení těším, akorát mám pocit, že přijíždíte na střelnici a soustředíte se na to provedení... chtělo by to jet cílovou rovinku na olympiádě,” uvedl Jan Tománek.