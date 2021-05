Záplava krimi: Nové Případy prvního oddělení, Docent, Stíny v mlze i Pozadí událostí

Po pauze se na ČT vracejí Případy prvního oddělení. Jde o procedurální krimi, která se pořád bude držet podstaty policejní práce, ujišťují tvůrci.

„V současné době píšeme přes maily, videokonference, takhle se v současné době pracuje i u policie, takže to se tam promítne,” uvedl bývalý kriminalista a spoluscenárista seriálu Josef Mareš.

„Jsem rád, že se v kritických situacích dokážeme dohodnout, co je nejlepší pro seriál. Velká debata byla i o tom, jestli se budeme věnovat případu taxi vraha,” doplnil jeho kolega Jan Malinda.

Režisér Jan Hřebejk chystá také sérii o zločinu, žánr však bude úplně jiný. Pozadí událostí má být v podstatě komedie. Hrdinové seriálu Vojtěch Bohdanovský (Jiří Havelka) a Soňa Kostková (Petra Hřebíčková) jsou proto intelektuálové, oba učí na Univerzitě Palackého v Olomouci a prožívají krizi v manželství.

Do funkce děkanky filozofické fakulty nastupuje ambiciózní feministka Klusová (Jitka Čvančarová), která všude vidí sexismus a hodlá ho tvrdě potírat. Navíc dojde k sexuálně motivované vraždě studentky a vyšetřovat bude lesbická kriminalistka (Martha Issová).

„Zločin i prostředí jsou záminka. Je to jakýsi šestihodinový film, ten projekt shrnuje nějakým způsobem všechny naše zkušenosti. Je to spíš naše výpověď (s Petrem Jarchovským) o životě než žánrovej film,” vysvětlil ve čtvrtek Hřebejk. „Měl jsem ambici, aby to emocionálně s lidmi otřáslo,” dodal.

„Mě to velice bavilo, postavy nejsou černobílé, a to mě táhne, abych četla dál,” doplnila herečka Petra Hřebíčková.

Další připravovanou sérii, Docent, napsal opět Josef Mareš. Nejedná se tu o skutečný případ, upozorňuje autor. „Jsou tam dva detektivové a vyplývá z toho spousta humorných a napjatých situací. Pak je tam vysokoškolský profesor, který přichází k policii.”

„Není to žádná rychlokvašná scenáristika,“ pochvaluje si režisér Jiří Strach. „Ono to trvá dva tři roky, ale já si počkám na dobrý scénář... Tentokrát tam není žádné ,mystery‘, jedem podle realistických not, je to příběh z masa a kostí.”

Dvanáctidílná série Stíny v mlze se odehrává na Ostravsku. „Chtěli jsme přinést i zprávu o současné společnosti. Jednotlivé případy nás zavedou do různých prostředí, motorkráři, youtubeři, makléři, řidiči kamionu, bývalí komunisti. Má to silné osobní linky,” poznamenala kreativní producentka Kateřina Ondřejková. Hlavní dvojici kriminalistů hrají Petra Špalková a Jiří Vyorálek.

Režisér Radim Špaček má radost, že se seriál odehrává v Ostravě: „Tam je možné všelicos, já se v Ostravě narodil a do 15 let jsem tam pravidelně jezdil. Vyznám se tam a myslím, že mi to pomohlo ve spolupráci s ostravským štábem.”