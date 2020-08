Whitney. Tragický příběh zpěvačky půjde do kin v roce 2022

Zpěvačka se prosadila už v roce 1985 debutovým albem s baladami jako Greatest Love of All nebo Saving All My Love for You. Na vrcholu ale stanula až během devadesátých let, kdy se stala nejslavnější R&B zpěvačkou světa. Všude zněl její hit I Will Always Love You a v kinech běžel romantický kasovní trhák The Bodyguard (Osobní strážce).