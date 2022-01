Vztahové drama kapely Nebe

„Příběh písně se na první pohled zdá jako milostné drama, ale ve skutečnosti je obecně o jakýchkoli vztazích, v jejichž síti prožíváme své životy. Je o vztahu, jenž ztratil jiskru a všechno zlé i dobré už není podstatné, protože to mizí a upadá v zapomnění. Příběh končí. Ten náš má naštěstí happyend. Autorem téhle naší autobiografické písně je Štěpán, a tudíž mi přišlo nejlepší, aby tuhle zpověď nazpíval on, protože takhle to bude nejsilnější,“ vysvětluje Harazin.