Vzpomínky na Josefa Abrháma: Pánaboha nelze obehrát

Doplnil, že donedávna Abrhám se Šafránkovou u něj hráli ve videosekvencích ze záznamu Bogarda a Bergmanovou ve hře Zahraj to znovu, Same. „Hráli jsme to asi čtyřistakrát. Nakonec na poctu Líby (Šafránkové) jsem se rozhodl, že už to představení ukončíme. Byla na něj velká návštěvnost a dalo by se hrát ještě několik let, ale už mi to připadlo nepatřičné. Budeme je mít oba stále před očima,“ uvedl.