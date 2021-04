Výtvarník a hudebník Martin Němec: Vydal jsem se do snových krajin

Byla to jednoduchá volba. Jsou to obrazy z poslední doby a víc se jich tam prostě nevešlo. Vybral jsem věci, které mají nějaký kontext, barevně i obsahem vytvářejí vlastně samostatný celek. Tím, že jsou soustředěny na malou plochu, je to nezbytné. Jde vlastně trochu o takový komiks.

Co se týče ovlivnění dobou covidovou, je to paradox, protože jsem začal malovat mnohem pozitivnější obrazy plné barev. Je to ale asi jakási autoterapie, abych si posvítil těmi barvami na cestu, abych se neztratil v mlze všeobecného marasmu. A ono to opravdu funguje!