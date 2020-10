Výstava Vladimíra Škody byla nainstalovaná, čeká už jenom na otevření

„Byla to dlouhodobě plánovaná výstava. Pan Škoda přijel z Francie do Prahy s několikadenním předstihem, v době, kdy se ještě nevědělo, že galerie budou zavřeny. Když přišla opatření vlády, usoudili jsme, že je škoda nechat díla ležet v krabicích nebo je odvézt zpět, a do galerie jsme je umístili. Výstava je tedy nainstalovaná a teď čekáme, až se uvolní vládním opatření,“ uvedla pro Právo Jana Hladíková z Galerie Pecka.