Výstava Devadesátej Revisited: 90. léta byla v hudební oblasti zázračnou dobou

Ta doba byla opravdu zvláštní, a to i optikou dneška, kdy je našinec zvyklý opravdu na všechno. Člověk viděl odpoledne v televizi nějakého poslance a večer stál vedle něj v zaplivaném rockovém klubu. Nebo ho dokonce (Mišík, Prokop) mohl sledovat při jeho produkci na pódiu.

Jako určitá overtura působí panel Principál americké apokalypsy v Praze, věnovaná návštěvě avantgardního hudebníka Franka Zappy v Československu v lednu 1990. A považte, na jednom snímku sedí tenhle sršatý rocker (s titulem vládní zmocněnec pro kulturu, obchod a turismus) v lavicích federálního shromáždění. V současnosti je to těžko představitelná sci-fi. Jako kdyby tam trůnila Miley Cirusová mezi Tomiem Okamurou a Zdeňkem Ondráčkem.

Panel Kámeny se váli do Prahee (parodující Jaggerovu výslovnost) se vrací k návštěvě Prahy skupiny Rolling Stones v srpnu 1990. Snímky zpěváka Micka Jaggera jak kráčí sálem Pražského hradu, nebo jak celá kapela zdraví fanoušky z balkonu nedávného sídla komunistického prezidenta Husáka, jsou dalším důkazem zázračných devadesátek.

Podtrhuje ho i fakt, že Rolling Stones k nám přijeli koncertovat, protože se chtěli setkat s tehdejším prezidentem Havlem. Kytarista Keith Richards, který politiky rozhodně rád nemá, dokonce v biografii napsal, že je hrdý na to, že se s naším prezidentem sešel. Těžko říct, která velká světová kapela by dnes přijela do České republiky proto, aby se setkala s úřadujícím prezidentem.