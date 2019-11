Vyšlo posmrtné album Leonarda Cohena

Leonard Cohen skonal 7. listopadu roku 2016. Jeho poslední album You Want It Darker vyšlo v říjnu stejného roku. Na tom aktuálním spolupracovalo i několik hudebních osobností. Jsou mezi nimi Daniel Lanois, Beck, Damien Rice, Jennifer Warnesová a další.

Leonard Norman Cohen debutoval v roce 1967 albem Songs Of Leonard Cohen. Kromě patnácti studiových desek má na kontě i několik koncertních záznamů a kompilací. Mezi jeho známé skladby patří Suzanne, So Long, Marianne, Dance Me To The End Of Love a Hallelujah.