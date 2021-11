Výročí Václava Havla připomenou Langerová, Issová i Halík

„Projekt Reading Havel vznikl ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Navazuje na její původní projekt s názvem Číst Havla a rozšiřuje jej do zahraničí. Sestává ze série čtení Havlových textů prezentovaných významnými českými a zahraničními osobnostmi a je prezentován online prostřednictvím sociálních médií ústředí Českých center v Praze i jednotlivých zahraničních zastoupení. Pozvání číst Havla přijali například Taťána Gregor Brzobohatá, Radka Denemarková, Aneta Langerová, Martha Issová, Tomáš Halík, Pavel Fischer, Patrik Hábl, Agnieszka Holland, Adam Michnik, Romano Prodi. Do čtení úryvků z Dopisů Olze či Slově o slovu se zapojí České centrum Rotterdam, Řím, Athény, Paříž, Bratislava, Budapešť, Soul, Varšava, New York a Londýn,“ popsala Petra Jungwirthová z Českých center.