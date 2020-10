Vydavatel Alessandro de Vito: Česká kultura je rodinné dědictví

Česká kultura je rodinné dědictví, má matka pochází z Ostravy. Moji rodiče se setkali v Bulharsku u moře v létě 1967 a v roce 1968 se setkali dvakrát nebo třikrát v Československu a Itálii. Můj otec byl novinář a měl to štěstí, že viděl a zažil pražské jaro, a zároveň tu smůlu, že se vrátil do Itálie 20. srpna 1968, den před invazí.

Kdyby to bylo lehké, nestálo by to za to. Obtíže se podle autorů mění, někteří mají snadnější jazyk, jiní téměř nepřeložitelné výrazy, které způsobují potíže i českému čtenáři. Například někdy Bohumil Hrabal.