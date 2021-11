Vychází nová ABBA, na koncertech ale nevystoupí

„Říkáme tomu jednoduše Voyage a skutečně plujeme v nezmapovaných vodách. S pomocí našich mladších já cestujeme do budoucnosti. Není snadné to vysvětlit, ale tohle se ještě prostě v minulosti nestalo,“ uvedla kapela.

O návratu skupiny ABBA, která v sedmdesátých letech proslula hity jako Mamma Mia!, Dancing Queen, Super Trouper či The Winner Takes It All, se spekulovalo roky. Často odmítala nabídky na comebacky a nakonec se rozhodla pro zvláštní polocomeback. Nové album vyšlo a prodává se, na koncert Agnethy, Björna, Bennyho a Anni-Frid ovšem zajít nelze. Odmítají živě vystupovat s odůvodněním, že už jsou staří.