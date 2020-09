Vousatá zpěvačka z Eurovize míří do Prahy

„Tom Neuwirth pod pseudonymem Wurst a s vizáží nakrátko ostříhaného muže přichází s třetí sólovou deskou, která se opět nese ve znamení elektropopu. Jarní turné k jejímu vydání musel letos nečekaně přerušit a jeho pokračování plánuje aktuálně na květen 2021. Mezi nové zastávky turné s názvem Tour Over Magnitude přibyla také Praha,” sdělil za pořadatele Jiří Sedlák.

„Důvod, proč jsem se rozhodl vzít na sebe podobu Conchity, vyšel z mého dospívání, kdy jsem bojoval s diskriminací. Jsem zvyklý na nepřátelství, ale ve společnosti se musí něco změnit. Vousatá zpěvačka je můj způsob, jak se k tomu vyjádřit. Každý, aniž by přitom ubližoval jiným, by měl mít možnost svobodně žít, jak se cítí, bez strachu a obav z toho, jak vypadá,“ vzkázal Tom.

Po debutu Conchita a albu From Vienna With Love, natočeném s vídeňskými filharmoniky, překvapil Wurst změnou vizáže a elektropopovým albem Truth Over Magnitude.