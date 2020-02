Vojtěch Dyk vyjede na koncertní turné D.Y.K.

Nahrávání ve Spojených státech představovalo pro Vojtěcha Dyka novou zkušenost. „Já byl od začátku upřímně dost nervózní, přeci jen nejsem v téhle zemi denně a nevím, jak to ve studiích chodí, ale nakonec jsem díky Ondrovi, Stephanie - mé lektorce zpěvu a výslovnosti - a do velký míry i Jakeovi Lummusovi, který se staral o sound engineering, ztratil všechny pochybnosti...prostě jsem si to začal všechno užívat... tak doufám, že to na té desce je aspoň trochu poznat,“ řekl zpěvák.

Zatímco v New Yorku byl spíše hostem on, v Česku se naopak stane hostitelem. „Upřímně se momentálně nejvíc těším na to, až všichni americký holky a kluci přijedou, my Češi si vezmeme kroje, chleba se solí, půjdem je přivítat na letiště, a pak se zavřeme do zkušebny a budem zkoušet jak mourovatý, než 28. 5. vyjedem na tour... No a pak už jen aby přišli posluchači a já budu šťastnej jak blecha... možná si i blahem poskočím,” přeje si Vojtěch Dyk.