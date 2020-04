Viliam Ďuriš: Promotéry a producenty situace stmelila

Že chápeme všechna ta bezpečnostní opatření, která vláda vydala. I pro nás je na prvním místě zdraví nás všech. Rádi bychom ho obeznámili co nejdetailněji s tím, jak celá situace dopadá na náš kulturní sektor a lidi i společnosti, které zastupujeme. Chápeme, že není možné, aby politici, zvlášť v dnešní situaci, znali a vyřešili všechny naše problémy. Ale rádi bychom vládu informovali.

Mezi promotéry a producenty je řada silných subjektů, které opatření vlády, nebude-li příliš dlouhé, zvládnou. Je tu ale i na sto padesát tisíc lidí, kteří pracují na různé pracovní dohody. Mezi nimi jsou především studenti, mladí lidé, svobodná povolání či senioři a invalidní důchodci. Těch se žádná pomoc státu dosud nedotkla a my na to chceme upozornit.

Naším cílem je plnohodnotně zastupovat zájmy všech subjektů spolupracujících v oblasti kultury, zábavy a volnočasových aktivit, jejichž potřeby jsou dlouhodobě přehlíženy, a to nejen v návaznosti na krizová opatření vlády v souvislosti s bojem proti šíření covidu-19.

Jde o pomoc celému řetězci dodavatelů služeb, od společností, které jsou na trhu více než dvacet let, po osoby ekonomicky slabé, které ještě nemají stabilizované zázemí. Zavedené organizace by vedle jednorázové ekonomické pomoci uvítaly především dlouhodobá legislativní opatření. Je to transparentní podpora kultury, výhodnější daňové zatížení nebo legislativní změny, například odložení či prominutí některých poplatků. U těch slabých je na místě podobná finanční pomoc, kterou vláda poskytla osobám samostatně výdělečně činným.