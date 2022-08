V úžasu nad fotografiemi Františka Dostála

Vršovický patriot a fotograf František Dostál, byť nebyl nikdy profesionálem v obvyklém smyslu slova, dokázal vytvořit snímky, které můžeme počítat mezi to nejlepší, co u nás v tomto oboru vzniklo. Lze se o tom hravě přesvědčit do 12. srpna na jeho výstavě v pražské Jakubec Gallery.