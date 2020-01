V roce 2019 na hudební scéně zaujali Vojtěch Dyk, Vladimír Mišík i Billie Eilish

Tak trochu symbolicky se loni nekonal další ročník ankety popularity Český slavík. Ta stále hledá novou podobu tak, aby obstála v dnešní době. Hudební scéna nicméně žila, a slovo si vzali ti, kteří o své síle v minulosti již přesvědčili a rozhodli se ji připomenout.

Karel Gott. Foto: Petr Horník, Právo

Jedno z nejlepších alb roku odjel natočit Vojtěch Dyk do New Yorku. Celý projekt nazval D.Y.K., spolupracoval na něm s Ondřejem Pivcem a americkou textařkou Kennedy a desku nazval stejně jako projekt. Coby spoluautor písniček potvrdil pěvecký i autorský talent. V letošním roce bude písně z barevné a stylově otevřené desky prezentovat se svými americkými spoluhráči na koncertech v Čechách.

Výborné album nahrál Vladimír Mišík. Jmenuje se Jednou tě potkám a impuls k jeho vzniku přišel od producenta a hudebníka Petra Ostrouchova. Výsledkem je částečně velmi osobní kolekce s příjemnými písněmi v mišíkovském duchu. Zpěvákovo okolí tvrdí, že ho vznik desky a její následný úspěch velice povzbudily.

Vladimír Mišík. Foto: Milan Malíček, Právo

Na české scéně vyšla i další povedená alba. Svou popovou sílu a vyzrálost potvrdili šumperští O5 a Radeček na desce Dobrý zprávy, Mňága a Žďorp se přihlásila v dobré formě na počinu Třecí plochy, stabilně vysokou úroveň na albu Kvalita přinesla i pardubická Vypsaná fixa.

Zaznamenáníhodná alba vydaly kapely Zvíře jménem Podzim (Září), Lanugo (Lanugo 2019), Kafka Band (Amerika), Czech It (ToTheStars) či Pipes And Pints (The Second Chapter). Také MikAel (Easy), Robin Mood (Na měsíc), Pokáč (Úplně levej), Lucie Bílá (Ta o mně), Marpo a TroubleGang (DVA) a další.

Mladí i starší

Na zahraniční scéně zaujal razantní nástup osmnáctileté americké zpěvačky Billie Eilish. Na březnovém studiovém debutu When We All Fall Asleep, Where Do We Go? potvrdila sílu a progresivitu svých předtím vydaných singlů semknutých a doplněných dalšími písněmi v albovém celku a následně svými koncerty plnila světové haly. V srpnu vystoupila v pražské O2 areně a sdělila tak i u nás, že je výraznou zástupkyní mladé popové generace s autentickou výpovědí.

Billie Eilish zpívala i komunikovala s diváky. Foto: Lucie Levá

Jejím protipólem by mohla být Beth Hartová, která vydala již deváté album. Jmenuje se War In My Mind, nepřináší hudebně nic nového, jen poctivý blues rock, nicméně písně na ně byly složeny a nahrány s takovou láskou a upřímností, že to z nich činí jednu z nejzajímavějších sbírek loňského roku.

Skvělá alba nahráli i americká zpěvačka Sharon Van Etten (Remind The Tomorrow), jež skvěle spojila indie rock s folkem, britští The Specials (Encore), kteří přišli s novinkou po osmnácti letech, Američanka Brittany Howardová (Jamie), jež na svém debutu vrátila rockovou hudbu spojenou se soulem do garáže, britský zpěvák a skladatel Michael Kiwanuka (Kiwanuka), který dospěl do skvělé formy, Skot Lewis Capaldi (Divinely Uninspired To A Hellish Extent), jenž pozoruhodně kouzlí s melodiemi, dublinští postpunkeři Fontaines D. C. (Dogrel), kteří jsou syroví jako kapely ze šedesátých let a ještě k tomu dráždiví, nebo americká zpěvačka Lana Del Rey (Norman Fucking Rockwell), jež potvrdila své známé přednosti i autorskou houževnatost.

Alba, která by mohla být pro vývoj světové hudby zásadní, ale loňský rok nepřinesl. Pokud pomineme desku Billie Eilish, která v tom ohledu určité ambice má, pak jen někteří silní potvrdili svůj statut (mezi ně lze počítat třeba i novinku skupiny Rammstein) a ti donedávna bezejmenní pouze vystrčili růžky a budou svou sílu muset ještě nejméně jednou potvrdit.

Skvělý Elton John

Loni v květnu se v Praze v rámci dlouhého turné loučil se svou kariérou Elton John a byl to jeden z nejlepších koncertů, které kdy O2 arena hostila. V červnu se přijeli na stadion Slavie do Prahy zase s našimi diváky rozloučit i Kiss, ale na konci roku své poslední turné prodloužili a oznámili, že se do Prahy přijedou příští rok rozloučit ještě jednou. Dalších povedených koncertů u nás bylo mnoho, stejně tak festivalů.

Elton John byl loni v Praze naprosto bezprostřední. Foto: Jan Handrejch, Právo

Jejich návštěvnost se loni držela na úrovni roku 2018. Silné akce potvrdily svou pozici, další stabilitu, nepřízeň počasí padla na Přehrady Fest. Tradičně nad ostatní vyčnívala přehlídka Colours of Ostrava, na které vystoupili poslední horkou noc britští The Cure.

Čeští umělci zase stojí frontu na koncerty, které odehrají ve dvou prestižních sálech, sice ve Foru Karlín a O2 areně v Praze. Milé je, že v podstatě všem zatím snaha vyšla a fanoušci na ně dorazili. Takové souznění je pozoruhodné.

Nejlepší alba roku 2019 podle Jaroslava Špuláka Česká 1. D.Y.K. - D.Y.K. 2. Vladimír Mišík - Jednou tě potkám 3. Zvíře jménem Podzim - Září 4. O5 a Radeček - Dobrý zprávy 5. Mňága a Žďorp - Třecí plochy Zahraniční 1. Billie Eilish - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? 2. Beth Hart - War In My Mind 3. Michael Kiwanuka - Kiwanuka 4. Sharon van Etten - Remind Me Tomorrow 5. Lana Del Rey - Norman Fucking Rockwell