V Praze zahrají Ghost. Skupina, která přináší příběhy světa

„Žijeme v době, kdy věříme, že historie je minulostí a vše, co prožíváme, je věčné. To ale není pravda. Možná tu jsou postaveny základy společnosti, která by mohla nějakou dobu fungovat, ale když se podíváte do historie, zjistíte, že je v ní přirozený cyklus. Společnost se buduje, je zdokonalována a potom se rozpadne. Dokonce i diktatury. Všude, kde je diktátor, a všude, kde je systém, se to po čase rozpadne. To je koloběh věcí. Svým způsobem musíme ničit, abychom mohli znovu stavět. To však nutně neznamená, že musíte všechno zničit na padrť,“ vysvětluje filozofii nové desky Forge.