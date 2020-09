V Praze vyrostla unikátní koncertní scéna. V sobotu na ní zahraje Daniel Hope

Pontony do Prahy zamířily z nejrůznějších míst v republice, protože množství a parametry, jaké pořadatelé potřebovali, nejsou v hlavním městě k dispozici. Část z nich dopravily remorkéry po vodě, ostatní přivezly kamiony. Menší komponenty se pospojovaly do větších a ty se pak napevno propojily do potřebného celku a „ukotvily“ ke dnu Vltavy.