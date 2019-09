System of A Down jsou u nás velice populární. Foto: archiv kapely

V Praze se příští rok představí kapely Keane a System of A Down

Dvě výrazné světové kapely se představí příští rok v Praze. Britská skupina Keane vystoupí 2. února ve Foru Karlín a americká formace System of a Down přibude 16. června do O2 areny. Oznámila to společnost Live Nation, která obě akce pořádá.