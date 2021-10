V Praze se koná výstava fotografií slavné mexické umělkyně Fridy Kahlo

Chronické celoživotní bolesti těla i duše eliminovala každý den jednou lahví koňaku a prášky proti bolesti. Na druhou stranu ji to extrémně motivovalo k malování, ale i fotografování. To, že jí talent nechyběl ani při pořizování obrazů na citlivý materiál, ukazuje několik snímků.

Tam, kde se Frida nechala fotit sama, například na momentce, kdy vytváří portrét vlastního otce, je jasně patrná její odhodlanost a životní entuziasmus. Na jednom z citátů na stěně malířka říká: „Ale já nevěřím tomu, že břehy řeky trpí proto, že ji nechávají běžet.“ Frida Kahlo však byla řekou vylitou z břehů, válcující svou životní energií vše, co jí přišlo do cesty.

Do New Yorku přijela malířka v roce 1938. Její turbulentní manželství s Diegem Riverou bylo v krizi, ale ona si hodlala život v metropoli a vše, co nabízí, užít plnými doušky. Její první samostatná výstava měla úspěch a Frida našla nové přátele i obdivovatele.

Do života jí vstoupil Nickolas Muray, se kterým ji vázal hluboký cit. Právě tento vztah tvoří osu příběhu románu. V tomto období vplula hlouběji do uměleckých kruhů a setkala se s Pablem Picassem, Marcelem Duchampem či Andrém Bretonem.

Během několika měsíců, které ji zavedly do New York City, Paříže a následně zpět do rodného Mexika, dosáhla nových úspěchů. Román prozradí, co stálo za vznikem některých jejích nejznámějších obrazů, a přiblíží dopodrobna proces její tvorby. Líčí rovněž silné pouto Fridy k rodnému Mexiku.