Urbanova sonda do svědomí lidstva

Jana se ocitá v prostředí Bjeshkët e Nemuna, které v albánštině znamená Prokleté hory. Zimní krutost hor, a tím i drsný život formuje nelítostné charaktery. V nich se však v době války mezi Srby a kosovskými Albánci koncem devadesátých let projevilo to nejhrůznější, co si jen lze představit: nacionalistická vášeň neznající hranic ani mezí.