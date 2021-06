Unikátní dílo Pasty Onera inspirované Muchou se vydražilo za 570 tisíc

„Já dlouhodobě spolupracuji s řadou charitativních organizací a nadací. Mám takové svoje heslo: ‚Když můžu, tak musím‘. To znamená, že to nejmenší, co můžu udělat, je věnovat dílo do takovéto aukce nebo konkrétní nadaci, která ho potom monetizuje a peníze využije na dobré účely,“ vysvětluje Pasta Oner důvody, proč se neváhal k akci připojit.