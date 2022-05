Ukradené originály komiksu Muriel a andělé Káji Saudka jsou poprvé vystaveny

„Mělo to být vpravdě veledílo. Komiks samotný, v západních produkcích obvykle tvořen celými týmy kreslířů a letteristů, měl vytvořit Kája sám, dle Macourkovy scénáristické předlohy. O jeho úspěchu neměli pochybností, a tak hned plánovali také filmové zpracování,“ přibližují podle vzpomínek Johany Saudkové pozadí vzniku komiksu kurátoři výstavy a dodávají: „Na knize Kája pracoval den co den, celý rok: vždyť první díl, Muriel a andělé, tvoří 130 kolorovaných obrazů s precizní a detailní perokresbou!“

Saudkova rodina se o dílo soudila osm let.

Komiks se ale následně ztratil. Paní Saudková Novinkám vyprávěla příběh, jak šel komiks do tisku. Kája chtěl komiks na konci 60. let vydat, ale prý byla špatná doba a vydavatelé radili umělcovi s vydáním počkat. Saudek nechal své dílo v tiskárně.

Po roce si pro něj chtěl dojít, ale zjistil, že komiks se v tiskárně už nenachází, někdo celou jeho celou roční práci zcizil! Léta se pak snažil zjistit, kdo to byl, dával výzvy do novin, jestli někdo neví, kde se nachází Muriel, ale bezvýsledně. „Lidé sice volali, ale jen si vymýšleli, nikdo nic nevěděl,” vzpomíná Johana.

Po dlouhých letech, kdy už byl Kája v komatu v nemocnici (upadl do něj v roce 2006), se paní Johaně ozval nějaký pán, že ví, kde je Muriel. Ale neměl v úmyslu jí říct, kde je, chtěl jen autorská práva.

Tehdy začal kolotoč „detektivní“ práce, dohledávání, podání trestních oznámení a soudních sporů. Prokázalo se, že celou dobu měl originál muž, který v tiskárně tehdy pracoval. Jeho dědicové komiks prodali a po další změně majitele se dostal do dražby, těsně před ní ho v roce 2014 zabavila policie. Spravedlnosti bylo učiněno zadost a veřejnost má nyní konečně možnost se Saudkovým veledílem seznámit.

„Jsem dojatá, že jsme to dokázali. Že se to našlo. Jen mě mrzí, že se toho Kája nedožil. Byl by moc rád,“ řekla Novinkám Johana Saudková. Saudek zemřel v roce 2015.