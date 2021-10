Uklidňující Norah Jones přivolává Vánoce

Singl láká na celou vánoční desku nazvanou I Dream Of Christmas, která právě vyšla. Skládá se z letitých svátečních hitů a pár novinek, na nichž se Norah i autorsky podílela. S deskou jí pomáhal producent Leon Michels. Vešlo se na ni třináct tracků, mezi nimi i White Christmas, Blue Christmas, Winter Wonderland, Christmas Time Is Here a Christmas Don’t Be Late.