Tom Hanks přijel do Cannes jako Presleyho manažer

Tom Hanks měl, pokud je to vůbec možné, snad ještě větší ovace než Tom Cruise. Před červeným kobercem ho vítal ohlušující řev fanoušků, fotografové a kameramani se na něj mohli ukřičet, on sám se však držel trochu zpátky, aby dal přednost představiteli Elvise Presleyho Austinu Butlerovi.

„Lákají mě historická témata, ostatně vzpomeňme na úžasné ztvárnění vztahu Mozarta a Salieriho v Amadeovi. Elvis Presley byl významná osobnost americké hudební scény a právě to mě přitahovalo. Stejně jako to, že procházel americkými padesátými, šedesátými a sedmdesátými léty, což je nesmírně důležité období. Obě hlavní postavy filmu navíc tvoří dohromady slovo showbyznys. Elvis je show a Tom tvrdý byznys. A jedním z dalších důvodů, proč jsem Elvise natočil, je i to, že si pořád přeji, aby filmy vynikaly především na velkém plátně, aby zůstala zachována kina a diváci měli důvod do nich chodit,“ řekl.