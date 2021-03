Točí se znovu o Britney, Bee Gees či Tině

Záhy po uvedení snímku následovalo cosi nečekaného. Několik médií se zpěvačce omluvilo za to, jak na ni nahlíželo a jak o ní psalo. Zpěvák Justin Timberlake sdělil, že si obsah písně Cry Me A River vyprávějící o tom, jak jej Spearsová ve vztahu, jenž skončil v roce 2002, podváděla, přibarvil, a omluvil se jí. Vznikly i fanouškovské stránky volající po osvobození zpěvačky. Soud o tom rozhodne tento měsíc. V únoru už opatrovnictví Jamieho Spearse omezil.

Příběh skupiny přitom nedávno připomněla stanice HBO v dokumentu The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart. Jedním z jeho vypravěčů je právě Barry Gibb. Jeho bratr Maurice zemřel v roce 2003 a Robin o devět let později.