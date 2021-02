Tina Turner, RATM i Iron Maiden nominováni do Rockové síně slávy

Nominován může být interpret, který vydal první singl nebo desku před nejméně 25 lety. Letošní seznam doplňují i Jay-Z, Foo Fighters, Mary J. Blige, the Go-Go’s, Kate Bush, Devo, Chaka Khan, Carole King, Fela Kuti, LL Cool J, New York Dolls nebo Todd Rundgren. Vítězové budou vyhlášeni v květnu a do síně slávy mají být slavnostně uvedeni na podzim.