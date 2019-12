Členové The Who Roger Daltrey a Pete Townsend. Foto: Lucas Jackson, Reuters

The Who se příští rok vrátí do Cincinnati, kde před třiceti lety na jejich koncertě zemřeli lidé

Dvě události hlásí z tábora britské skupiny The Who. Po třinácti letech vychází v pátek 6. prosince nová deska nazvaná Who. Formace rovněž ohlásila, že se příští rok vrátí do Cincinnati. Stane se tak třicet let po tragédii, která se tam odehrála před začátkem jejího koncertu.