The Hives i Måneskin rozbouřili Rock for People Hope

V pátek déšť sice vyplavil několik stanů, ale vlastně jen pročistil vzduch. Takže ta hlavní průtrž tónů a živelné energie v podání vítězů Eurovize mohla začít. Måneskin, v překladu Měsíční svit, hráli jak vlastní skladby, tak covery. Hned dvakrát zazněla i I Wanna Be Your Slave, kterou Italové nedávno nazpívali s punkovou ikonou Iggym Popem. Na spolupráci s ním odkázali i svou verzí jeho písně I Wanna Be Your Dog.

Måneskin ale nebyli jedinými hvězdnými účinkujícími na festivalu. Na třicet vystoupení obstarali umělci z Čech i z dalších evropských zemí, včetně Švédů The Hives. Své zastoupení dokonce mělo i zámoří. Symbolickým návratem k živému koncertování totiž byla hudba texaské dvojice Missio, která se v Hradci Králové představila na posledním ročníku Rock for People v roce 2019. Navíc loni 10. března přijela zahrát pro vyprodané pražské Rock Café. Hodinu před začátkem byl ale vydán zákaz konání kulturních akcí nad sto osob. Byla tak první kapelou, které byl u nás kvůli covidu zrušen koncert.

Jak se vyjádřil ředitel festivalu Michal Thomes, letošní akce navzdory komplikacím splnila očekávání. Areál Festivalparku naplnilo povolených sedm tisíc diváků, brány pro další příchozí se zavřely už v pátek.

Letos se měl plnohodnotný Rock for People konat v červnu. Stejně jako loňský byl ale kvůli covidovým restrikcím zrušen a přesunut na 16. až 18. června 2022. Jednou z hlavních hvězd budou pětinásobní nositelé Grammy a členové rock’n’rollové síně slávy, americká skupina Green Day. V Hradci představí i novinku, album Fathers of All Motherfuckers.