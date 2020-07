The Cure vysvětlují zpoždění

V loňském roce Robert Smith, zpěvák The Cure, oznámil, že nové album, v diskografii kapely nejtemnější vůbec, je téměř připravené a nese pracovní název Live From The Moon.

Dodal, že kapela pracuje současně na dvou dalších počinech. Potom nastalo ticho, které teď přerušil klávesista Roger O’Donnell.

V rozhovoru pro britský hudební časopis Classic Pop uvedl, že on a Smith čelí obrovskému tlaku. Ne od fanoušků, berou to na sebe. Domnívají se totiž, že s ohledem na úspěchy skupiny by další album nemělo být dobré, ale vynikající.

„Před čtyřmi lety jsem Robertovi řekl: ,Musíme natočit ještě jednu desku. Musí být nejintenzivnější, nejsmutnější, nejdramatičtější a nejemotivnější, jakou jsme kdy vytvořili.‘ Souhlasil. Řekl, že pokud chtějí The Cure ještě něco vydat, musí to být zatraceně skvělé,“ sdělil O’Donnell.