The Crimson Marathon představí spolupracovníky slovutných King Crimson

Houslista David Cross, který spoluutvářel zvuk průlomových desek Larks´ Tongues In Aspic, Starless And Bible Black a Red, zahraje se svou skupinou David Cross Band. Kapela je bez kytaristy, zato se dvěma bubeníky Stevem Robertsem a Patem Garveyem a baskytaristou Mickem Paulem. U mikrofonu stojí Jinian Wilde.

King Crimson jsou experty považováni za jednu z nejvýznamnějších rockových skupin, která sama proměňovala žánr. Na konci šedesátých let na artrockové desce In The Court Of The Crimson King představila na svou dobu nebývalou tvrdost, kterou pak rozvinula na albu Red, integrální propojení s jazzem, které uplatnila na desce Lizard. Skupina koketovala i s postupy vážné hudby, interpretovala část Holstových Planet.