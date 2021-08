Tereza Černochová připomíná politické vězenkyně skladbou Tváře žen

„Vyprávění je tak silné, že se mi o té knize i zdálo, o její tváři, o tvářích jejích spoluvězeňkyň. To si nikdo z naší generace nedovede představit. Věděla jsem, že tento přetlak je třeba uvolnit, ideálně písní. A když jsem tu píseň napsala a nazpívala, bylo mi jasné, že si to zaslouží klip, ve kterém se těm všem s úctou pokloním,“ říká zpěvačka.

„Navštívili jsme společně s Terezou Národní archiv a hned jsme věděli, že chceme přenést atmosféru výslechové místnosti, ve které hrají svou roli nejen vyslýchané ženy, ale samozřejmě i příslušníci StB. Chtěli jsme tím připomenout tlak, kterému byla většina politických vězňů a vězeňkyň vystavena. A pak mě napadlo to natočit na tzv. One take, tedy celý klip na jeden záběr pomocí techniky Steadicam. Pokud jdete do takového rizika, musíte vše perfektně předpřipravit. Celý tým včetně herců musel šlapat jako švýcarské hodinky. Jsem rád, že se to podařilo,“ říká Raušer.