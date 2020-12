Televize Seznam přinese nové pořady i filmy. Sledovanost stoupla na dvojnásobek

Seriál sleduje pět mladých právníků a právniček, kteří nastoupí po ukončení práv do Úřadu veřejného žalobce, učí se pracovat s prokurátory Koruny a zvládat život pod tlakem. Práce a budování kariéry jsou pro ně cílem číslo jedna, ale není to jediná věc, která je pro ně v životě důležitá.

Buddy je ten typický budižkničemu, který by si rád bez práce přišel ke koláčům. Jenže to se mu vymstí a je nucen zmizet co nejdál, mimo dosah jeho věřitelů. Z velkého města do malé venkovské osady, kde jako by se zastavil čas. Ukradne identitu místnímu novému homosexuálnímu pastorovi a vydá se na cestu lemovanou dobrými skutky. Jestli to tak doopravdy bude a jak dlouho, uvidíme v nové seriálové komedii Knězem na útěku.