Tata Bojs nabídnou první interaktivní on-line koncert

„Kvůli současné situaci neustále odpadají a ruší se již domluvené koncerty na jaro i léto. A také nám přicházejí z různých stran nabídky ke streamovanému hraní, jak je to teď celkem v kurzu. Nejen tato skutečnost, ale i řada vzkazů od fanoušků na sociálních sítích nás přiměla k tomu, zkusit to po svém. Pokusíme se vzít diváky alespoň virtuálně do atmosféry našeho tradičního benefičního koncertu v Divadle v Celetné,” řekl frontman Tata Bojs Milan Cais.

„Společně s agenturou Brainz Studios a společností AV Media jsme proto vymysleli takový formát, který se bude co nejvěrněji podobat reálnému koncertu a umožní s diváky navázat kontakt a vzít je co nejvíce do hry, aby i my jsme měli pocit živého koncertu,” dodal.