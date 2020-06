Tata Bojs mají singl, v březnu pokřtí album ve velkém stylu

„Vždycky mě lákalo zkusit někdy při psaní textu použít klasický dadaistický postup. Když jsme tedy jeli na první soustředění k nové desce, skoupil jsem na pumpě všechny noviny. Po večerech jsme z nich vystřihovali různé titulky a lepili je na kartičky. Potom jsem je všechny nafotil, zvlášť i v některých kombinacích, po soustředění rozeslal klukům a nechal to spát. Později, když Milan psal text písničky Zvony, v této ‚nádobě‘ zalovil a použil, co se mu hodilo. Původní lístečky s novinovými výstřižky jsem použil teď na jaře, když jsem doma s rodinou dělal lyric video k písničce. Kruh se tím uzavřel,“ říká Mardoša k textu.

„Jako velmi důležitá se začíná jevit číslovka deset, která nám přijde jako pomyslná červená přerušovaná nitka. Krom toho, že to bude naše desáté řadové album, to nyní vypadá, že bude mít deset písniček plus jedno outro. Album zároveň vyjde na konci druhé dekády a následné turné stavíme tak, aby mělo deset zastávek plus závěrečný koncert v O2 Universum, takže desítka tam přirozeně figuruje ve více úrovních,“ řekl Cais.