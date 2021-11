Tady Vary 21. Festivalové hity míří do desítek kin

Středa 1. 12. 17:00 – Kupé č. 6 (Compartment No. 6, režie: Juho Kuosmanen, Finsko, Německo, Estonsko, Rusko 2021, 107 min) . 20:00 – Bod varu (The Boiling Point, režie: Philip Barantini, Velká Británie 2020, 94 min)

Čtvrtek 2. 12. 17:00 – Muž z Acapulca ( The Man from Acapulco, režie: Philippe de Broca, Francie, Itálie, Mexiko 1973, 90 min) . 20:00 – Nejhorší člověk na světě ( The Worst Person in the World, režie: Joachim Trier, Norsko, Francie, Švédsko, Dánsko 2021, 121 min)