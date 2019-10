Sudetenquell. Oficiální minerálka SS pocházela ze zapadlé vísky v Čechách

Analýza prokázala léčivé vlastnosti. Ještě roku 1876 prameniště zkontrolovala a schválila c. a k. komise okresního hejtmanství a v roce 1877 byl pramen pražským místodržitelstvím uznán za léčivý. Byla založena firma a minerálka z Krondorfu vyrazila do světa. Úspěchy měla značné. Prodávala se do mnoha zemí, dokonce až do Argentiny, a Carl Gölsdorf se na svém firemním štítu chlubil, že dodává minerálku i c. a k. dvoru, což tehdy něco znamenalo.