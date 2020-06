Struny podzimu budou open air. Přijedou Daniel Hope i Avishai Cohen

Daniela Hopea doprovodí domácí Epoque Orchestra. „Letošním sloganem festivalu je „Prague Sounds (again)“ a tento optimistický vzkaz pošleme do celého kulturního světa. Mimořádný koncert Hope for Prague/Hope for Europe odehrávající se v jedinečné pražské scenérii a před siluetou pražských mostů a Pražského hradu odvysílá evropský kulturní kanál TV ARTE v koprodukci s Českou televizí prostřednictví televize i internetových streamů do celého světa,“ dodal Vrabec.