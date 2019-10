Střihavka a Basiková nazpívali filmovou píseň Tohle není pláč

Jde o baladu s názvem Tohle není pláč. „Jsme s Michalem tak zvláštně propojení. Fungujeme spolu snad už třicet let a on za tu dobu napsal řadu filmových melodií, které jsem nazpíval. Takže ani tady mě přemlouvat nemusel,“ řekl Kamil Střihavka.

Bára Basiková pracovala s Pavlíčkem již mnohokrát, stejně jako Střihavka. „Michal mě objevil už někdy v polovině osmdesátých let při koncertu naší kapely Precedens. Hned se mi ozval a od té doby spolu s přestávkami spolupracujeme dodnes. Známe se dobře, inspirujeme se, uznáváme se navzájem, je mezi námi absolutní důvěra. Nazpívala jsem s ním už řadu písní do filmů animovaných, kreslených i loutkových, do reklam, ale i scénickou muziku pro divadelní představení,“ uvedla.