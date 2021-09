Sting představuje novinku. Na lásku není lék, tvrdí

„Tyto písně jsou mezi jedním místem a druhým, mezi jedním stavem mysli a druhým, mezi životem a smrtí, mezi vztahy. Mezi pandemií a mezi obdobími – politicky, sociálně a psychologicky jsme všichni uvězněni uprostřed něčeho. Potřebujeme most (The Bridge),“ vysvětlil název alba.

Deska obsahuje deset nových skladeb, deluxe edice bude mít navíc také bonusy. Na závěr Sting zařadil bonusovou coververzi slavné skladby z šedesátých let (Sittin’ on) The Dock of the Bay, kterou napsali zpěvák Otis Redding a kytarista Steve Cropper. Natočili ji v roce 1967 krátce před Reddingovou smrtí. Vyšla pak u Stax Records v roce 1968 a stala se jedním z největších soulových hitů éry hippies.