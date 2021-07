Skupina No Name festival Šrternberský kopec otevřela. Foto: Jaroslav Špulák, Právo

Šternberský kopec pod kopcem. S No Name, Ewou Farnou, Benem Cristovaem i Poetikou

Jak je z názvu festivalu Šternberský kopec patrné, konat by se měl na vyvýšeném místě. Bylo to tak do letošního sedmnáctého ročníku. Ten se ale přestěhoval pod kopec. V parku nad šternberským hradem probíhá rekonstrukce, a tak pořadatelé museli vzít v sobotu za vděk asfaltovým parkovištěm u sportovní haly Ecce Homo.