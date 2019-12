Štědrovečerní pohádku Princezna a půl království vidělo 2,5 milionu lidí

Nejsledovanějším pořadem v českých televizích na Štědrý den byla pohádka v hlavním vysílacím čase na České televizi (ČT) Princezna a půl království. Sledovalo ji 2,46 milionu diváků. To je 62 procent těch, co měli v daný čas zapnutou televizi. Vyplývá to z údajů ATO-Nielsen Admosphere, který zveřejnil server Mediaguru.