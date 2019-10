Staré desky křest, nových písní test, lákají tajemně Tata Bojs

Druhá je 2. prosince Besídka Tata Bojs s hosty na střeše Lucerny. „Tohle myslím bude hodně ultimátní akce na velmi specifickém místě, jakým Kobzova střecha Lucerny bezpochyby je, s neméně speciálními hosty, kteří si krom jiného s námi taky zajamují,“ láká Milan Cais. Mardoša doplňuje: „Ještě nechceme a ani nemůžeme prozradit všechno, co tam proběhne, protože podobu ”besídky” stále ještě dovymýšlíme, ale rozhodně se nebude jednat o nic obyčejného. Ostatně na střeše Lucerny ani nic obyčejného vymýšlet nejde. Můžeme alespoň naznačit některé indicie: čtení z Tatalogu, hořící barely, tři z Vosto5, čepice zmijovky, koupající se otužilci, tajemní hosté,” vzkazuje kapela.

„Prvotní impulz pro plánované miniturné sice dala 2LP reedice Biorytmů, ale zároveň jsme nechtěli, aby to vypadalo po těch všech reedicích a oslavách 30 let, že poslední měsíce a roky pořád jen čerpáme z minulosti a nic nového nevzniká. Což by se po výstavě v DOX, která nás trochu zdržela od vydání nového alba, mohlo zdát, ale i tak už nějakou dobu průběžně pracujeme na nových písničkách. Proto jsme se rozhodli je zkusit premiérově zahrát už teď a otestovat si je naživo před lidmi,“ uvedl Milan Cais.