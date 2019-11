Slza v živelné skladbě s intimním videoklipem

Petr Lexa složil hudbu jedné bezesné noci. „Považuji se za nočního tvora. Asi mi prospívá to ticho a klid kolem. Prvotní nápad na tuhle píseň se mi zrodil někdy před spaním, a tak následovala bezesná noc. Ráno jsem měl hotové první demo, které mělo spíš takový r&b až funky nádech. Ve studiu pak píseň dostala rockovější podobu,“ řekl.

V textařském tandemu Lexa-Ládek nyní vznikají i další připravované písničky. Režie videoklipu se ujal Radim Věžník. Lexu obsadil do hlavní mužské role a ženskou představitelku ztvárnila Viktorie Čumpelíková. A i když má Lexa předešlé herecké zkušenosti, hrát téměř sám sebe v intimních scénách pro něj bylo premiérou.

„Občas stojí za to vystoupit ze své komfortní zóny a vyzkoušet si něco nového. Pro mě to bylo právě tohle natáčení, kdy jsem musel zaujmout trochu jinou hereckou polohu, na kterou jsem nebyl zvyklý. Vyplatilo se to, z výsledku mám velkou radost,“ vypráví Lexa.