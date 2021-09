Slut oslavili 30 let a chystají novou desku

Ohromné uvolnění po listopadu 1989 stálo u boomu nových skupin a scén. Na hardcorové se v roce 1991 z trosek kapel Akutní otrava a Gummy Pig vyloupli Slut, kteří – jako mnoho dalších pražských uskupení – debutovali na Strahově v klubu 007. „Sedmička, to je máma, na té jsme všichni vyrostli,“ řekl Novinkám za Slut Jan Lžičař, řečený Jelen, jenž se však ke kapele přidal až později, třebaže k širšímu okruhu jejích přátel patřil odjakživa.

Skupina chtěla reagovat na nástup noisu, ale spojována byla s hardcorovou scénou, na níž patřila k nejúspěšnějším. Slut v roce 1994 hráli v rámci festivalu Cross Town Traffic na pražském Výstavišti spolu s Headcrash či Spermbirds a ve stejném roce vydali debutovou nahrávku Get some Slut... or fuck yourself!

Na ni o dva roky později navázalo Smell Me vydané u velké firmy Polygram (dnes Universal) a klipy kapely se vysílaly na ČT i na Premiéře. Tentýž rok Slut vystoupili na Džbánu před Ministry, Frankem Blackem a Jesus Lizard na festivalu JAM’96. Na Výstavišti hráli před The Prodigy, nebo na klubové úrovni před tehdejšími hvězdami noisu, americkými The Cows. V roce 1998 kapela dokonce vyrazila na turné po USA.

Ve stejné době se dále posunula, protože začala využívat i elektroniku a loopy, což zúročila na úspěšné desce Luftganja (Indies Records). Následovník ovšem už nepřišel, kapela se rozešla a pokusy o obnovení byly obtížné, a většinou dlouho nevydržely. To se však změnilo na konci druhé dekády nového tisíciletí.

„Staří členové se potkali někdy před třemi lety na Nádražce v Dejvicích, a slovo dalo slovo, že to znovu zkusí. Nakonec je to šestičlenný těleso – zpěv, kytary, klávesy, bicí a dva(!) basy,“ upřesnil pro Novinky Lžičař. Hraní si kapela užívá. „Je to osvěžující. Člověk musí dělat něco jinýho, aby mu ze všeho ostatního nehouplo,“ přiznal tento basista.

I když Slut nyní oslavili třicátiny, rozhodně v jejich případě nejde o nostalgický reunion. Naživo hráli jen tři staré známé songy, základ repertoáru tvoří nový, publiku dosud neznámý materiál. S ním je kapela momentálně ve studiu a dokončuje album, za dvaadvacet let první od toho posledního: „Je první od Luftganji, tak si dáváme víc záležet a nechceme nic uspěchat,“ řekl jeden ze dvou základních pilířů Slut, kytarista, který vystupuje pod jménem Hrádek.

Víc však nechtěl prozradit ani ten druhý, zpěvák a doprovodný kytarista Jakub Cecil Plachý, natož termín vydání.

Zakladatelé Slut Jakub Cecil Plachý (v popředí) a Hrádek Foto: Andrea Petrovičová/Scrapesound

Nováček Lžičař však jménem kapely připustil, že zvuk Slut se dost posunul a ani si není jistý, jestli je to hardcore: „Já mám spíš pocit, že je to psycho noise, ale škatulky jsou zavádějící. Šouplo se to jinam, místy se to zpomalilo, zhutnělo to, jsou tam delší kompozice.“