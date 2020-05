Slovenská skupina Iné Kafe vydala vinylovou reedici svého slavného alba

Před dvaceti roky navázala slovenská skupina Iné Kafe spolupráci s hudebním vydavatelstvím Forza. Jejím plodem bylo vydání alba nazvaného Je tu niekto?. Pakliže do té doby poppunková formace klepala na dveře první slovenské hudební ligy, zmíněným počinem do ní vešla. Byla to její třetí studiová deska. Nyní vyšla v reedici, a to i na vinylu.