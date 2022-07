Slipknot do Prahy přivezou metal, masky i příchuť nového alba

Ponese název The End, So Far a kapela o něm řekla: „Nová hudba, nové umění a nové začátky. Připravte se na konec.“ Obsahovat bude dvanáct skladeb včetně staršího singlu The Chapeltown Rag, jenž následoval po zatím poslední studiovce We Are Not Your Kind z roku 2019. Aktuální singl se jmenuje The Dying Song (Time to Sing).