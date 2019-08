The Hu se chystají i na americké turné. Foto: archiv kapely

Skupina The Hu: Náš název znamená lidská bytost

Tradiční mongolské nástroje a hrdelní zpěv přivezla začátkem léta na festival Rock for People rocková skupina The Hu z Ulánbátaru. Její jádro tvoří hudebníci, kteří si říkají Gala, Enkush, Jaya a Temka. Kapela má za sebou první evropské turné a v září vyjde její první album Gereg, na němž pracovala sedm let. Mezitím připravuje další desku a chystá se na americké turné.