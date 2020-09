Skupina Nebe přizvala k natočení písně Stella šéfkuchaře Přemka Forejta i jeho dceru

Text písně Petr Harazin představil v rámci své talk show, kterou v Jazz Clubu Havířov uváděl a jako hosta si tam pozval právě Forejta. „Tu píseň jsem napsal spíše jako takovou srandičku, ale věděl jsem, že je hrozně dobrá a že by byla škoda nechat ji v šuplíku. To, že sám Přemek přišel se stejnou myšlenkou, že ji bude chtít dotáhnout do konce a nazpívá ji, a dokonce natočíme i videoklip, bylo jen přirozeným vyústěním skvělé chemie, která mezi námi vznikla,“ popisuje Harazin.

„Natáčení bylo zábavné, ale jako vždycky náročné. Natáčeli jsme dva dny a poprvé i s dítětem v hlavní roli, takže to pro nás byla obrovská výzva. Stella však byla skvělá, na to, kolik hodin v kuse musela držet pozornost a být co nejvíce přirozená na kameru. Všichni odvedli velký kus dobré práce,“ dodává Štěpán Petrů jako režisér videoklipu.